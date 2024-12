«In Gaza gibt es keine menschliche Würde mehr», sagt Mirjana Spoljaric in der SRF-Samstagsrundschau. Das IKRK sei kaum noch in der Lage, humanitäre Hilfe zu leisten. «Die Menschen sind jeglicher Form von Gewalt ausgeliefert», so die IKRK-Präsidentin. Alles gehe in Richtung totale Zerstörung von Gaza. Israel und die Hamas fehle der politische Wille, mit dem IKRK zusammenzuarbeiten.