Daniel Brélaz ist in der Nacht auf Sonntag im Alter von 75 Jahren verstorben. Das bestätigt das Generalsekretariat der Grünen gegenüber SRF.

Der erste in den Nationalrat gewählte Grüne und langjährige Stadtpräsident von Lausanne starb im Universitätsspital Lausanne an den Folgen eines Herzstillstands, wie seine Familie mitteilte.

Der 75-Jährige war wegen eines Nierenproblems im Spital, wie sein Sohn in einer Mail an die Nachrichtenagentur Keystone-SDA schrieb. Der Herzstillstand sei unerwartet gewesen. Ein Herzproblem war laut der Mitteilung der Familie zwar ebenfalls diagnostiziert, aber als sekundär eingestuft worden. Eine Autopsie soll nun die genaue Todesursache klären.

Die Waadtländer Grünen zeigten sich schockiert über den plötzlichen Tod. «Daniel war ein wahrer Pfeiler für unsere Bewegung», sagte Parteipräsidentin Rebecca Joly zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Brélaz wurde 1979 in den Nationalrat gewählt. Er war damit laut Angaben der Partei der erste Grüne in einem nationalen Parlament weltweit. Mit Unterbrüchen gehörte der gelernte Mathematiker der grossen Kammer über 20 Jahre lang an. Im März 2022 trat er zurück.