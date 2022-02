Ronja Jansen, Präsidentin der Juso Schweiz, hat ihren Rücktritt angekündigt.

Die Baselbieterin will ihr Amt im Juni abgeben.

Jansen ist seit drei Jahren Chefin der Jungpartei.

Die Jungpartei hat den Abgang von Juso-Chefin Ronja Jansen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter bekannt gegeben.

Die 26-jährige Soziologie- und Wirtschaftsstudentin aus Frenkendorf (BL) ist seit 2019 Präsidentin der Juso Schweiz. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schreibt Jansen, es sei nun Zeit, dass eine neue Generation «die Partei mit ihren Ideen und Projekten» prägen könne.

Erst vergangene Woche ist bekannt geworden, dass sie ihr erstes politisches Mandat erhält: Ronja Jansen rückt für die SP in den Baselbieter Landrat nach.

«Anstrengendes, aber auch wundervolles Amt»

An der Jahresversammlung der Juso Schweiz in Bern sagte Jansen am Samstag: «Wir sind so stark und so viele wie noch nie zuvor.» Seit Beginn der Pandemie habe die Partei 2000 neue Mitglieder gewonnen.

Legende: Juso-Chefin Ronja Jansen am ausserordentlichen Parteitag der SP Schweiz vom 28. August 2021. Keystone

Der stete Wechsel in der Jungpartei sei gerade deren Stärke, meinte Jansen weiter. «Jede Generation erhält ihren Platz.» Die Partei verfalle nicht in einen traurigen Trott.

Ich freue mich auf die Aktionen, Demos und Diskussionen, die noch kommen werden.

So habe sich auch in ihrer Amtszeit die Hälfte der Basis erneuert. Um Platz für deren neuen Ideen, neuen Herangehensweisen und neuen Geschichten der Politisierung zu machen, trete sie nun «von diesem anstrengenden, aber auch wundervollen Amt» zurück.

Aber zurückziehen wird sie sich dennoch nicht, wie sie weiter sagte: «Ich freue mich auf die Aktionen, Demos und Diskussionen, die noch kommen werden.»