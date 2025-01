Geisterfahrer verursacht Unfall in Tunnel der Gotthardautobahn

Ein 76-jähriger Geisterfahrer hat am Freitag auf der Autobahn A2 im Kanton Uri eine Frontalkollision verursacht.

Bei dem Unfall im Naxbergtunnel wurden fünf Personen verletzt.

Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Uri fuhr der Automobilist nach 7 Uhr auf der A2 Richtung Süden. Im Vortunnel des Gotthardstrassentunnels wendete er und fuhr auf der Überholspur Richtung Norden zurück.

Legende: Die Autobahn A2 war wegen des Unfalls in Richtung Süden rund 90 Minuten lang gesperrt. Kantonspolizei Uri

Im Naxbergtunnel in der Gemeinde Wassen sei der Geisterfahrer mit einem korrekt entgegenkommenden Fahrzeug frontal kollidiert, teilte die Kantonspolizei Uri mit. Vier Personen seien erheblich verletzt worden. Eine Person habe leichte Verletzungen erlitten. Sie seien mit Ambulanzen aus den Kantonen Uri, Tessin und Luzern ins Kantonsspital in Altdorf gebracht worden.

Wieso der Senior sein Auto bei der Einfahrt in den Gotthardstrassentunnel gewendet hat, war am Freitag unklar. Auch zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei keine Angaben machen. Die Autobahn A2 war wegen des Unfalls in Richtung Süden rund 90 Minuten lang gesperrt.