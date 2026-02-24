Ein Eurocity steckt auf der Bahn-2000-Strecke zwischen Mattstetten BE und Rothrist SO fest.

Der Zug sei im Murgenthal-Tunnel blockiert, sagte SBB-Mediensprecherin Fabienne Thommen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die Fahrgäste des EC 61 von Basel nach Mailand sollen der SBB zufolge mit dem Lösch- und Rettungszug nach Bern gebracht werden. Sie müssen eine grössere Verspätung von rund zwei Stunden in Kauf nehmen. Die Fahrzeugstörung ereignete sich laut Thommen um 07:15 Uhr. Der Grund sei noch unklar.

Legende: Der Zug steckt nach Angaben der SBB im Murgenthal-Tunnel fest. Keystone/MARTIN RUETSCHI/Archivbild

Die nachfolgenden Züge hätten «gewendet» und seien zurückgefahren. Zurzeit fahren die weiteren Züge über die Stammlinie via Burgdorf. Es müsse mit Verspätungen um die 15 Minuten und teilweise auch mit Ausfällen gerechnet werden, sagte Thommen. Die SBB hofft, den Tunnel nach 9 Uhr wieder öffnen zu können.