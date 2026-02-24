Ein Eurocity steckte auf der Bahn-2000-Strecke zwischen Mattstetten BE und Rothrist SO fest.

Der Zug sei im Murgenthal-Tunnel blockiert gewesen, sagte SBB-Mediensprecherin Fabienne Thommen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Mittlerweile sei die Einschränkung aufgehoben, schreibt die SBB auf ihrer Webseite.

Ein Eurocity mit rund 500 Personen ist im Murgenthal-Tunnel steckengeblieben. Sie wurden nach längerer Wartezeit mit dem Lösch- und Rettungszug nach Bern gebracht. Ihre Reise verlängerte sich dadurch um rund zwei Stunden.

Legende: Der Zug steckte nach Angaben der SBB im Murgenthal-Tunnel fest. Keystone/MARTIN RUETSCHI/Archivbild

Der Grund der Fahrzeugstörung auf der Bahn-2000-Strecke zwischen Mattstetten und Rothrist war zunächst unklar, wie SBB-Mediensprecherin Fabienne Thommen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Beim blockierten Zug handelte es sich um den EC 61 von Basel nach Mailand. Die Störung trat um 07:15 Uhr auf. Sie hatte grössere Auswirkungen auf den Morgenverkehr zwischen Olten und Bern.

Die nachfolgenden Züge hätten «gewendet» und seien zurückgefahren, sagte Thommen. Weitere Züge fuhren dann über die Stammlinie via Burgdorf. Dabei gab es Verspätungen von rund einer Viertelstunde. Die Störung wurde kurz nach 9 Uhr behoben. Der Eurocity konnte letztlich selbständig zurück nach Olten fahren, wie Thommen sagte.