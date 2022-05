Spätestens vor den Sommerferien wollen das BAG und die Ekif über ihre Impfempfehlungen für den Herbst und Winter 2022/23 informieren. Es gebe ein Spektrum möglicher Szenarien für den Herbst.

Dieses reiche von einer weiteren Auffrischimpfung für besonders gefährdete Personen, das heisst Personen über 65 Jahre und Personen, die an bestimmten chronischen Krankheiten leiden, bis zu einer möglichen Auffrischimpfung für die allgemeine Bevölkerung. Für alle Szenarien sei in der Schweiz ausreichend Impfstoff vorhanden, heisst es in der Medienmitteilung.

Für Personen, die für eine bevorstehende Reise im Sommer oder Herbst eine Auffrischimpfung benötigten, würden Möglichkeiten geprüft, damit sie rechtzeitig Zugang erhielten.