Rechtsschutzversicherung Betroffene Patienten sollten rasch prüfen, ob sie eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen haben, möglicherweise auch bei ihrer Krankenkasse. Rechtsschutz bedeutet: Hilfe bei der Abklärung, Vermittlung von Fachstellen und Anwälten, und ganz besonders auch: Kostenübernahme!

Patientenschutz-Beratungsstellen Sehr wichtige Anlaufstellen bei Fragen rund um vermutete Schadenersatz-Ansprüche. Mitgliedschaft klären, zum Teil kostengünstige Erstbeurteilung, in der Schweiz gibt es zwei Organisationen: Schweizerische Stiftung SPO Patientenschutz und Schweizerische Patientenstellen

www.spo.ch , Link öffnet in einem neuen Fenster| www.patientenstelle.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster

Rechtsberatungsstelle UP – für Unfallopfer und Patienten Zwei spezialisierte Anwälte des gemeinnützigen Vereins bieten für 100 Franken eine 45-minütige Erstberatung für juristische Fragen an.

www.rechtsberatung-up.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster

Gutachterstelle FMH Die aussergerichtliche Gutachterstelle der Ärztegesellschaft FMH vermittelt, wenn die geforderten Bedingungen erfüllt sind, ein ärztliches Gutachten durch eine Fachgesellschaft. Die Patientenseite muss die nötigen Unterlagen liefern, Preis: 1000 Franken.

www.fmh.ch/services/gutachterstelle.html, Link öffnet in einem neuen Fenster

Rücksprache mit Arzt, Spital, Beschwerdestellen Es empfiehlt sich immer, einen Vorfall zuerst mit dem Arzt oder Spital zu besprechen, um die Situation möglichst zu klären und Lösungen zu suchen. Wer lediglich eine Kritik anbringen möchte, kann sich an Beschwerdestellen richten. Je nach Klinik und Kanton: Beschwerdestellen an Spitälern, Ombudsstellen, Kantonsärzte etc.