Geht es nach dem Bundesrat, sollen in den nächsten vier Jahren insgesamt 11.25 Milliarden Franken in die internationale Zusammenarbeit fliessen.

Von diesem Betrag sind rund 6.6 Milliarden für die bilaterale und multilaterale Entwicklungszusammenarbeit vorgesehen. 2.1 Milliarden sollen in die humanitäre Hilfe fliessen, 1.2 Milliarden in die wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit und rund 1 Milliarde in die Zusammenarbeit mit den Ländern des Ostens. Hinzu kommt ein Rahmenkredit für Frieden und menschliche Sicherheit im Umfang von 258 Millionen Franken.

Generell will der Bund die Mittel vor allem in Subsahara-Afrika, im Nahen Osten, in Zentral-, Süd- und Südostasien sowie in Osteuropa einsetzen. In Afrika sei der Aufholbedarf in den kommenden Jahren am grössten. Schrittweise bis Ende 2024 zurückziehen will sich die Schweiz aus der bilateralen Entwicklungshilfe in Lateinamerika.