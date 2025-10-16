Die Berner Wildhut hat den zum Abschuss freigegebenen Luchs B903 am Mittwochabend erlegt.

Zuvor war es laut einer Mitteilung im Gebiet Kandergrund BE zu einem weiteren Nutztierriss gekommen.

Fotofallen bestätigten, dass der Luchs B903 dafür verantwortlich war.

Am Mittwochabend kehrte der Luchs zum gerissenen Tier zurück und wurde dabei von der Wildhut erlegt, wie es weiter hiess.

Legende: Der erlegte Luchs B903 hatte zuvor Nutztiere gerissen. (Symbolbild) Bernd Weissbrod / Keystone / Symbolbild

Der Abschuss erfolgte gemäss der Verfügung des Jagdinspektorats vom 17. September, nachdem der Luchs seit Mitte Juni mehrere Schafe und Ziegen im Kandertal gerissen hatte. Der neuerliche Riss bestätige die Einschätzung, dass sich der Luchs auf Nutztiere spezialisiert habe, hiess es weiter.

Der Kadaver wird laut dem Communiqué zur Untersuchung an das Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit der Universität Bern gebracht.