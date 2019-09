Indiens Staatspräsident Ram Nath Kovind traf bereits im Laufe der Woche in der Schweiz ein. Am Donnerstag machte er auf dem Thunersee eine Schifffahrt, später wurde er in Thun von Stadtpräsident Raphael Lanz empfangen. Danach hielt Kovind in der vollbesetzten Aula der Universität Bern eine Rede.

Am Freitagnachmittag wird Kovind mit militärischen Ehren zum Staatsbesuch in Bern empfangen. Bei den offiziellen Gesprächen werden Bundespräsident Ueli Maurer, Vizepräsidentin Simonetta Sommaruga, Wirtschaftsminister Guy Parmelin und Aussenminister Ignazio Cassis anwesend sein. Maurer und Kovind werden danach an einem hochrangigen schweizerisch-indischen Wirtschaftsforum in Bern teilnehmen. (sda)