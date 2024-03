Es sind 130 Jahre Industriegeschichte, die in Hochdorf bald zu Ende gehen. Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist die sogenannte Milchsüdi in der Luzerner Gemeinde zu Hause – direkt neben dem Bahnhof. Früher als Schweizerische Milchgesellschaft bekannt, ist der Industriebetrieb über die Jahre immer grösser geworden und mit der Dorfidentität verschmolzen. So stark, dass die Firma seit der Jahrtausendwende denselben Namen wie das Dorf trägt: die Hochdorf Swiss Nutrition AG.

Legende: Das Areal des Milchverarbeiters misst 86'000 Quadratmeter. Sechsmal hätte das Zürcher Hallenstadion darauf Platz. SRF

Bald ist Schluss damit, der Milchverarbeiter stellt den Betrieb ein. Er produziert seine Trockenmilch-Produkte künftig nur noch im thurgauischen Sulgen. Hochdorf verlässt Hochdorf. «Eine solch identitätsstiftende Firma zu verlieren, ist ein herber Verlust», sagt Gemeinderat Reto Anderhub. «Und doch haben wir jetzt die Chance, etwas Neues zu erschaffen.»

«Grösser denken»

Die Gemeinde habe erkannt, dass sie auf dem frei werdenden Industrieareal die Zukunft des Dorfes gestalten könne. Die Hochdorfer Bevölkerung entschied, das Areal für über 60 Millionen Franken zu kaufen und selbst zu bestimmen, was daraus wird. Der nötige Kredit wurde an der Urne mit fast 88 Prozent Ja-Stimmen angenommen.

1 / 5 Legende: Die Anfänge des Milchverarbeiters Hochdorf reichen zurück bis ans Ende des 19. Jahrhunderts. Fotoarchiv Gemeinde Hochdorf 2 / 5 Legende: Unter dem Namen Schweizerische Milchgesellschaft hat der Konzern regionale Industriegeschichte geschrieben. Fotoarchiv Gemeinde Hochdorf 3 / 5 Legende: Die Milchsüdi, wie die Firma bei der Bevölkerung heisst, ist spezialisiert auf das Einkochen und Trocknen von Milch. Fotoarchiv Gemeinde Hochdorf 4 / 5 Legende: Ein schweizweit bekanntes Produkt des Milchverarbeiters ist etwa das Schoppenpulver Bimbosan. Keystone/Gaetan Bally 5 / 5 Legende: Einigen wird auch das Milchgetränk Heliomalt noch ein Begriff sein, das als Sponsor von Ski- und Sportwettkämpfen auftrat. Keystone/Archiv

Nun will die Gemeinde darauf einen komplett neuen Dorfteil bauen – mit Dorfzentrum, Wohnungen, Gewerbeflächen, Cafés und Restaurants. Die Überbauung hat eine Dimension, wie man sie sonst nur von grösseren Städten kenne. «Wir haben kürzlich die Grösse von 10'000 Einwohnern erreicht», sagt Reto Anderhub dazu. Er ist als Gemeinderat zuständig für die Entwicklung des Projekts. «Jetzt dürfen wir grösser denken.»

Enge Zusammenarbeit mit Bevölkerung

Aussergewöhnlich ist auch, wie die Gemeinde die Entwicklung angeht. Einerseits, weil sie das Areal selbst gekauft und nicht einem Investor überlassen hat. Andererseits, weil sie die Bevölkerung bei der Planung stark miteinbezieht. Mit Workshops und Online-Befragungen holt sie bei den Leuten ab, was ihnen wichtig ist bei diesem neuen Dorfteil.

Legende: Die Bevölkerung wird bei der Entwicklung des Areals miteinbezogen. Hier beispielsweise an einer Infoveranstaltung zum Projekt. SRF

«Es soll grün sein und Sonnen- wie auch Schattenplätze haben. Man soll verweilen können. Das ist den Leuten wichtig», sagt Anderhub. Die Architekturbüros, welche nun am neuen Dorfteil planen, hätten entsprechende Anweisungen bekommen.

Projekt mit Vorbildfunktion

Von der Expertin gibt’s Lob für dieses Vorgehen. Beatrice Durrer Eggerschwiler beschäftigt sich an der Hochschule Luzern mit der Entwicklung von Dörfern und Städten. «Hochdorf hat viel mehr Möglichkeiten, als wenn ein Investor das Areal übernommen hätte.» Diese würden oft möglichst dicht bauen und dann möglichst hohe Mieten verlangen. «Gemeinden müssten das öfters so machen wie Hochdorf. Auch im Hinblick darauf, dass das Wohnen teurer geworden ist», so Durrer.

00:48 Video Durrer: «Hochdorf hat so viel mehr Möglichkeiten, die Entwicklung zu steuern» Aus News-Clip vom 25.03.2024. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Dadurch, dass die Hochdorferinnen und Hochdorfer so stark miteinbezogen werden, geniesst das Projekt bis jetzt starken Rückhalt in der Bevölkerung. Ob das so bleibt, wenn die Pläne konkreter werden, wird sich weisen müssen. Der nächste Stimmungstest kommt Anfang 2026, wenn über die nötige Zonenplanrevision abgestimmt wird. Der Baustart soll nach den ambitionierten Plänen der Gemeinde im Jahr 2028 folgen.