Im Schnitt steckt jeder Infizierte wieder rund 1.5 Menschen an. Zeit zu handeln, sagt die Professorin Tanja Stadler.

Infektionen und R-Wert im Plus

Den zweiten Tag in Folge liegen die Ansteckungen pro Tag in der Schweiz bei über 100 – das erste Mal seit Ende April. Dazu kommt: Im Schnitt steckt jeder Covid-19-Infizierte inzwischen wieder rund 1.5 Menschen an, die Reproduktionszahl – auch R-Wert genannt – ist deutlich über den entscheidenden Wert von 1 angestiegen.

116 neuen Ansteckungen innerhalb eines Tages meldete das Bundesamt für Gesundheit BAG am Donnerstag. Dies liegt vor allem am deutlichen Anstieg der Reproduktionszahl. Die Zahl kann im Rückblick von einem Zeitraum von ungefähr zehn Tagen berechnet werden.

Tanja Stadler ist ausserordentliche Professorin am Institut für Biosystemwissenschaft und -technik an der ETH in Basel. Sie erklärt, dass wir bei einer Zahl unter 1 eine Abnahme der Ansteckungen erleben. Bei einem R-Wert über 1 haben wir exponentielles Wachstum.

Von über 3 Anfang März ist der R-Wert aufgrund der Massnahmen auf deutlich unter 1 gesunken – noch vor dem Lockdown notabene. Social Distancing und fleissiges Hände waschen zeigten Wirkung. Seit dem 26. Mai – noch vor den weitgehenden Lockerungen vom 6. Juni – liegt der Wert wieder über 1. Und bei der letzten möglichen Schätzung für den 20. Juni liegt der R-Wert nun bei 1.52.

Das sei besorgniserregend, sagt die Expertin Tanja Stadler, die als Mitglied der Covid-19-Taskforce des Bundes für die Datensammlung zuständig ist. Aus ihrer Sicht sind wir heute zu locker unterwegs. Besonders von der erhöhten Mobilität in den Ferien würde eine grosse Gefahr ausgehen. Damit würden wir die grossen Erfolge des Lockdowns aufs Spiel setzen.

Laut Stadler sind nicht nur die Regeln massgeblich. Besonders wichtig sei das Verhalten der Bevölkerung. Wir haben es also auch selbst in der Hand, wie es weiter geht.

Trotz des hohen R-Werts lasse sich eine zweite Welle noch verhindern, ist die Expertin Tanja Stadler überzeugt. Während des Lockdowns habe sich die Bevölkerung schliesslich gut verhalten, darum seien die Zahlen auch so stark gesunken. Jetzt liege es wieder bei der Bevölkerung, Massnahmen und Empfehlungen einzuhalten.