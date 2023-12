Es herrscht Weihnachtsstimmung in der Kinderkrippe Schürmatt im solothurnischen Olten. Die elf Kinder der Gruppe Sternentänzer sitzen mit den Betreuerinnen im Kreis und üben gemeinsam ein Samichlaus-Versli.

Mittendrin dabei: Noah. Sanft lehnt sich der Vierjährige an seine Betreuerin. Das nicht – oder nicht nur – weil er Nähe sucht, sondern weil er alleine nicht aufrecht sitzen kann.

Noah ist ein Kind mit Behinderung. Er kann weder aufrecht sitzen, noch laufen oder sprechen und braucht Hilfe beim Anziehen. Trotzdem ist er dabei, wenn die anderen Kinder das Versli üben. Auch wenn er dabei selbst still bleibt.

Für die Krippenleiterin Gabriela Borer war von Anfang an klar, dass man es mit Noah versuchen möchte.

Die Integration bringe allen Beteiligten etwas, ist sie überzeugt. Noah lerne so schon früh, seine Bedürfnisse auf seine Weise mitzuteilen. «Er spürt, dass er einen Platz in der Gruppe hat und ein wertvoller Teil von uns ist.»

Die anderen Kinder wiederum lernen, dass es sehr unterschiedliche Menschen gibt und dass gerade Menschen mit Beeinträchtigungen auf Solidarität angewiesen sind.