Der Westschweizer Yvan Bourgnon hat ein Segelschiff konzipiert, das Plastik aus dem Meer fischt. Sein Ziel: Die Erfindung bis in vier Jahren umsetzen.

Der Mann, der die Weltmeere säubern will

Jedes Jahr landen Millionen Tonnen Plastikabfall in den Ozeanen. Durch Strömungen bilden sich an der Meeresoberfläche regelrechte Teppiche aus Plastikteilen. Der Westschweizer Segler Yvan Bourgnon hat solche Plastik-Teppiche auf seinen Reisen selber gesehen.

Weil ihm diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf gingen, hat Bourgnon ein Segelschiff konzipiert, das die Meere säubern soll: einen Müll-Fang-Quadrimaran genauer gesagt.

Treibstoff aus Solarzellen und Windrädern

Zum ersten Mal stellt er sein Projekt nun an der internationalen Erfindermesse vor, die gegenwärtig in Genf stattfindet. Bourgnon zählt auf, was er jetzt schon alles bei seiner Einmann-Weltumsegelung aus dem Meer gefischt hat: «Plastikflaschen, Plastikspielzeuge, Plastiktuben.»

Organische Abfälle aussortieren

Und so soll die schwimmende Fabrik funktionieren: Die 70 Meter lange und rund 50 Meter breite Konstruktion hat vier Rümpfe, die die Plastikobjekte blockieren und via Fliessbänder auf das Deck transportieren. Organische Abfälle werden anschliessend von Hand aussortiert, während ein Kompressor die rezyklierbaren Plastikabfälle zu Würfeln zusammendrückt. 600 Kubikmeter Plastikwürfel haben auf dem Schiff Platz. Die restlichen Abfälle verbrennt ein Ofen zu Treibstoff für den Elektromotor.

Solarzellen und zwei Windräder erzeugen weitere Energie, die für den Säuberungsvorgang genutzt wird. Vier automatische Segel sorgen für schnelles Vorwärtskommen.

Der «Sea Cleaner» als schwimmende Fabrik Bild 1 / 6 Legende: Noch ist der «Sea Cleaner» ein Modell, doch die Erfindung soll bis in vier Jahren umgesetzt sein. The Seacleaners Bild 2 / 6 Legende: 70 Meter lang und rund 50 Meter breit ist die Konstruktion mit vier Rümpfen. The Seacleaners Bild 3 / 6 Legende: Solarzellen, die auf dem ganzen Deck installiert sind, und zwei Windräder erzeugen die Energie für den Säuberungsvorgang. The Seacleaners Bild 4 / 6 Legende: Via Fliessbänder wird der Abfall in den Katamaran transportiert, wo eine Art Fabrikbetrieb stattfindet. The Seacleaners Bild 5 / 6 Legende: Organische Abfälle werden per Hand aussortiert und rezyklierbare Plastikabfälle werden von einem ein Meter breiten Kompressor zu Würfeln zusammengedrückt. Auf dem Boot haben 600 Kubikmeter Abfall Platz (250 Tonnen). Restabfälle verbrennt ein Ofen zu Treibstoff. The Seacleaners Bild 6 / 6 Legende: Vier automatische Segel sorgen für das schnelle Vorwärtskommen. The Seacleaners

Mäzene und Sponsoren sollen Boot finanzieren

Noch ist es erst ein Projekt. Doch soll die Erfindung bis in vier Jahren umgesetzt sein. Kostenpunkt: 30 Millionen Franken bei einer erwarteten Lebensdauer von 30 Jahren. Mäzene und Sponsoren sollen das erste Schiff von Bourgnon finanzieren. Dieser träumt bereits von einer ganzen Flotte – von 100 Schiffe, die die Weltmeere säubern.