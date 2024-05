Franzen seit 1. April 2024 Direktor des Hotels Bürgenstock. Er wuchs in Zermatt auf und ist seit mehr als drei Jahrzehnten in der Branche tätig. Er hat mehr als die Hälfte diese Zeit in der Golfregion verbracht, wo er in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman und Katar führende Positionen bei der Hyatt-Gruppe innehatte.