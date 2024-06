Japankäfer in Kloten gefunden – es gelten verschärfte Massnahmen

In Kloten ist ein erster Japankäfer in einer Überwachungsfalle gefunden worden, wie der Kanton Zürich mitteilt.

Mit dem Beginn der Flugzeit des gebietsfremden Schädlings gilt in der Stadt Kloten deshalb ab sofort ein Bewässerungsverbot für Rasen und Grünflächen.

Zudem darf kein Pflanzenmaterial aus Kloten hinaustransportiert werden. Dies gelte auch für die umliegende Pufferzone.

Mit den verschärften Massnahmen soll verhindert werden, dass sich der Japankäfer von Kloten aus weiter in andere Regionen ausbreiten kann. Es handelt sich bei der Population in Kloten um die bisher einzige nördlich der Alpen in Europa.

Entdeckt wurden die Schädlinge im Juli vergangenen Jahres. Um die Entwicklung der Population zu überwachen, stehen seit Mai Überwachungsfallen in Kloten, den umliegenden Gemeinden sowie im Rest des Kantons.

1 / 3 Legende: Der Borkenkäfer ernährt sich von rund 400 Pflanzen aus diversen Pflanzenfamilien. Dabei bleiben oft nur die Gerippe der Blätter zurück, die Pflanze wird stark geschwächt oder stirbt sogar ab. Robert F. Bukaty 2 / 3 Legende: Der Schwerpunkt des Befalls in Kloten liegt bei einer Fussballanlage, die deshalb mit Folie überdeckt wurde. (7. Mai 2024) KEYSTONE/Michael Buholzer 3 / 3 Legende: In einer solchen Überwachungsfalle wurde der Japankäfer gefunden. KEYSTONE/Michael Buholzer

Wie sich die Käferpopulation in Kloten im Vergleich zum letzten Jahr entwickelt hat, ist noch noch nicht bekannt. Eine Einschätzung dazu ist laut Mitteilung erst im Verlaufe des Sommers möglich. Dann wird der Bund auch entscheiden, ob weitere Massnahmen nötig sind.