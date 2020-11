Die Mutter zweier Jungs freut sich über die neueste Sammelaktion der Migros. Es gibt Glasmurmeln und Kleber zum Sammeln, mit 20 Klebern kann eine Murmelbahn erworben werden – mit 65 Prozent Rabatt. Das Migros-Angebot: Die grösste Murmelbahn kostet regulär 199 Franken und mit dem Rabatt bloss 69.65 Franken.

Die Frau staunt über den hohen Originalpreis und gibt die Murmelbahn «Super Spiralburg» in der Suchmaschine ein. Noch mehr staunt sie dann über das Ergebnis. Bei Digitec Galaxus, einer Migros-Tochter, kostet genau diese Murmelbahn 81.30 Franken. Und die Frau fragt zu Recht: «Liegt hier ein Fehler vor, oder verkauft Migros ihre Kundinnen und Kunden für dumm?»

Migros orientiert sich nicht an Preisen von Galaxus

Das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» wundert sich ebenso und wendet sich an Migros. Die Medienstelle lässt schriftlich verlauten: «Wir haben uns bei der Festlegung des Preises an anderen Anbietern orientiert, zum Beispiel an Laredoute, techstudio.ch, spielland.ch oder tausendkind.ch. Die genaue Preisgestaltung unterliegt internen Prozessen.»

Bild 1 / 3 Legende: Die Referenzpreise der Migros-Aktion SRF Bild 2 / 3 Legende: Der damalige Preis von Digitec Galaxus SRF/Screenshot Bild 3 / 3 Legende: Der damalige Preis von Digitec Galaxus SRF/Screenshot

Und im Übrigen sei Digitec Galaxus ein eigenständiges Unternehmen, welches seine Preisgestaltung eigenständig vornehme. Migros nahm aber nach der Anfrage durch «Espresso» Kontakt auf mit den Kollegen von Galaxus – und es zeigte sich offenbar, dass der sehr günstige Preis ein «Systemfehler» gewesen sei. Migros schreibt «Espresso», der Preis für die Spiralburg bei Galaxus sei nun auf 95.20 Franken angehoben worden.

Dass der Migros-Kundin der Sammelspass vergangen ist, kommentiert die Medienstelle nicht weiter. Sie schreibt lediglich: «Der aktuelle Verkaufspreis der Migros (beim Einlösen mit Sammelkarte) von Fr. 69.95 ist immer noch deutlich tiefer als alle uns bekannten Preise im Schweizer Markt.»

Es muss noch erwähnt werden, dass dazu allerdings Migros-Einkäufe von mindestens 400 Franken nötig sind.