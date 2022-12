Die Bundesanwaltschaft hat einen 26-Jährigen wegen der Unterstützung terroristischer Gruppierungen angeklagt.

Der Türke wohnt im Kanton Schaffhausen, die Vorwürfe sind vielfältig.

Der Beschuldigte soll unter anderem eine minderjährige Person darin bestärkt haben, in den Einflussbereich des Islamischen Staates (IS) in Syrien zu reisen, wie die Bundesanwaltschaft (BA) mitteilte. Die in Österreich wohnhafte Person sei jedoch noch vor der Ausreise verhaftet worden.

Zur Unterstützung von IS und Al-Kaida habe der Beschuldigte eine eigene «Medienagentur» geschaffen, heisst es weiter. Er soll entsprechendes Propagandamaterial übersetzt, bearbeitet und über seine Social-Media-Kanäle verbreitet haben.

Auch materiell soll der 26-Jährige den IS durch das Sammeln von Spenden unterstützt haben. Gemäss Mitteilung sollte das Geld IS-Leuten in Gefangenenlagern zukommen, um diesen die Flucht zu ermöglichen.

Gewaltdarstellungen gespeichert

Die Bundesanwaltschaft klagt ihn zudem wegen zahlreicher verbotener Gewaltdarstellungen auf Videos und Bildern an, die bei ihm gefunden wurden. Diese hatte er abgespeichert und ein Bild einer anderen Person zugänglich gemacht.

Das Strafverfahren lief seit Oktober 2019. Der 26-Jährige wird sich am Bundesstrafgericht in Bellinzona verantworten müssen. Die Strafanträge gibt die BA erst am Prozess bekannt. Es gilt die Unschuldsvermutung.