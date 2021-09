SRF News: Wie überraschend kommt der Rückzug?

Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt: Wenn man bedenkt, dass in der Schweiz in den letzten Jahren eine relativ liberale Praxis bei Kriegsmaterialexporten geherrscht hat, so ist das doch ein bemerkenswerter Entscheid. Zurzeit kann der Bundesrat im Alleingang entscheiden, welche Rüstungsgüter in welche Länder exportiert werden dürfen. Das hat immer wieder zu politischen Kontroversen geführt – und zur Einreichung dieser Volksinitiative. Der Bundesrat hat das Signal verstanden und hat daraufhin einen Gegenvorschlag ausgearbeitet, der die Anliegen der Initiative aufgenommen hat – allerdings nicht konsequent genug.



Woran ist die Version des Bundesrats gescheitert?

Der Bundesrat wollte die Erlaubnis haben, wenn ausserordentliche Umstände vorgelegen hätten oder es die Landesinteressen nötig gemacht hätten, trotzdem noch im Alleingang Waffenexporte erlauben zu können. Der Ständerat hat aber diese Ausnahmeklausel bereits in der Sommersaison aus der Vorlage gestrichen. Im Nationalrat hat es in diesen Tagen noch einmal einen Versuch gegeben, eine Art Kompromiss zu finden. Der Bundesrat hätte demnach Ausnahmen nur für Länder beschliessen dürfen, die ein demokratisches System haben und die über ein Exportkontrollregime verfügen, das mit demjenigen der Schweiz vergleichbar ist.



Doch auch diese Formulierung ist gescheitert...

Ja, sehr knapp mit 96 zu 91 Stimmen bei sechs Enthaltungen. Das Hauptmotiv dürfte gewesen sein, dass man die Initiative in einer Volksabstimmung mit einem löchrigen Gegenvorschlag schlechter hätte bekämpfen können. Interessant ist, dass die sechs Enthaltungen aus der FDP-Fraktion gekommen sind. Hätten diese Freisinnigen für die Ausnahmen gestimmt, wären sie durchgekommen. Die Mitte-Fraktion war bei der Frage der Ausnahmen gespalten. 16 Stimmen waren für Ausnahmen, 13 dagegen. Das heisst: Beide Räte haben sich definitiv für Beschränkungen der Kriegsmaterialexporte ausgesprochen. Der Bundesrat wird damit erheblich in seinen Kompetenzen in diesem Bereich beschnitten.