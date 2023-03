In den letzten 20 Jahren hat der Bestand des Steinwilds von rund 5000 auf über 7000 Steinböcke und -geissen zugenommen. Bei diesen Zahlen bezieht sich auch Wildtier Schweiz auf die Eidgenössische Jagdstatistik. Wildtier Schweiz fördert als Verein das wildtierbiologische Wissen und das Verständnis für die ökologischen Zusammenhänge.

Auf die Bündner Regulationsjagd angesprochen, erläutert die Geschäftsleiterin Melitta Maradi gegenüber SRF News, dass der grundsätzlich geschützte Steinbock zur Regulierung der Bestände gemäss dem eidgenössischen Jagdgesetz in den Monaten September, Oktober und November gejagt werden kann – sofern es der Schutz der Lebensräume verlangt.

«Ziel ist ein gesunder Bestand, dessen negativen Auswirkungen auf den Lebensraum gering sind», so Maradi weiter. Wie hoch der Bestand sein soll, basiere auf wissenschaftlichen Grundsätzen. Steinwild könne Verbiss- und Schlagschäden verursachen, besonders an Arven, Vogelbeeren und Bergahorn. Auch wenn sich die Steinböcke und -geissen in der Regel oberhalb der Waldgrenze aufhalten, so könnten sie doch dem Bergwald schaden, der als Schutzwald fungiere.

«Da das Wachstum der Bäume in diesen Höhenlagen gering ist, wirkt sich der Verbiss besonders negativ auf die Zukunft des Schutzwaldes aus», sagt Melitta Maradi von Wildtier Schweiz.