Auf den ersten Blick scheinen sie in den Schweizer Bergen nichts Besonderes zu sein: Holzzäune entlang eines Weges. Und doch sind die Holzzäune im Urner Meiental etwas Spezielles.

Legende: Der typische Meientaler Holzhag mit den massiven, stabilen Pfosten aus Lärchenholz und den Querlatten aus Fichtenholz. SRF

Wegen ihrer Machart und Stabilität gehören sie seit über 150 Jahren zum Landschaftsbild der Region und sind so einzigartig, dass sie sogar ins Bundesinventar aufgenommen wurden.

Aufwändige Konstruktion

Typisch bei den Meientaler Holzzäunen sind die massiven Pfosten aus Lärchenholz, die fest im Boden verankert sind. Die Pfosten haben viereckige Löcher in denen die Querbalken liegen. Und zwar so, dass man den «Hag» (wie die Urner sagen) überall öffnen kann, wenn Kühe oder Pferde auf die Wiese kommen.

Den Holzzaun in seiner typischen Art herzustellen, braucht handwerkliches Geschick. So werden beispielsweise die Holzpfosten mit speziellen Konstruktionen befestigt und verankert.

In den letzten Jahren habe man gemerkt, dass kaputte Zäune nicht mehr ersetzt wurden. Pia Tresch, Geschäftsleiterin von Pro Natura Uri, befürchtete, dass die Zäune verschwinden: «Es ist eine alte Tradition hier im Meiental, die Zäune so zu stellen. Das ist recht aufwändig und wurde vernachlässigt in den letzten Jahren.»

7500 Meter Holz aus der Region

Kosten und Zeitdruck prägen gemäss Tresch die Landwirtschaft auch im Alpenraum. «Zum Teil stellte man sogar Plastikzäune auf. Das kann es nicht sein, dachten wir und beschlossen, den Hag wieder herzustellen.» Pro Natura fand für das Projekt verschiedene Geldgeber.

Aufwändige Wiederaufbauarbeiten

1 / 5 Legende: Aus einheimischen Holz werden die massiven Pfähle vorbereitet. Sie kommen tief in den Boden. ZVG/ Pro Natura 2 / 5 Legende: Im Lärchenholzpfosten werden die typischen rechteckigen Löcher rausgeschnitten.. ZVG/ Pro Natura 3 / 5 Legende: Draussen am Sustenweg werden zuerst die Pfosten gesetzt und ausgerichtet. Geachtet wird auf die regelmässigen Abstände. ZVG/ Pro Natura 4 / 5 Legende: Beim Projekt von Pro Natura arbeiteten freiwillige Helferinnen und Helfer mit Profis zusammen. ZVG/ Pro Natura 5 / 5 Legende: Als letzter Schritt werden die Querlatten eingesetzt. Möglichst so, dass man die Latten bei Bedarf schnell zum Öffnen rausnehmen kann ZVG/ Pro Natura

Mehrere Stiftungen, der Kanton Uri oder das Bundesamt für Strassen beteiligten sich am Wiederaufbau der alten Holzzäune. Der ganze Wiederaufbau wurde schrittweise während mehrerer Jahren durchgeführt. Dies, da insgesamt 7500 Meter Holz benötigt wurden und das Holz aus der Region stammt.

Das Urner Meiental ist ein abgelegenes Tal in unwegsamem Gelände. Vom Dorf Wassen an der Autobahn geht es steil hinauf in Richtung Sustenpass. Der alte Sustenweg, an welchem die Zäune stehen, ist historisch bedeutend als Säumerweg und gehört zum Bundesinventar der historischen Verkehrswege.

Zum Landschaftsbild der Region gehören auch die alten Holzzäune, die nun wieder mehrere Jahrzehnte stehen sollen. Jedenfalls wurde von Pro Natura für den jährlichen Unterhalt ein zweckgebundener Fonds eingerichtet.

Zäune prägen das Bild

1 / 5 Legende: Noch sieht man, dass die Zäune neu sind. In ein paar Jahren werden auch diese Latten verwittert sein. ZVG/ Pro Natura 2 / 5 Legende: Das Meiental wird oft als «wildromantisch» bezeichnet. Die Zäune sind in der bergigen Landschaft dem Wetter ausgeliefert. ZVG/ Pro Natura 3 / 5 Legende: Die Einwohnerinnen und Einwohner leben zu einem grossen Teil von der Landwirtschaft. ZVG/ Pro Natura 4 / 5 Legende: Der alte Sustenweg von Wassen bis zur Passhöhe ist ein Verkehrsweg von nationaler Bedeutung. ZVG/ Pro Natura 5 / 5 Legende: Vom Meiental sieht man auf die sogenannten «Fünffingerstöcke» am Sustenpass. ZVG/ Pro Natura

Das Meiental ist ein beliebtes Tal zum Wandern, aber auch ein Ort, der von der Abwanderung betroffen ist.

In den kleinen Weilern entlang des Sustenwegs leben immer weniger Leute, erzählt Beat Zgraggen, Projektleiter des Wiederaufbaus: «1850 wohnten im Tal noch 460 Leute. Jetzt sind es noch 65 Personen. Das Klima im Tal ist rau und es ist nicht einfach, den Boden zu bewirtschaften.»

Trotz Abwanderung beliebtes Fotosujet

So sei das Holzschlagen früher eine typische Arbeit für die Wintermonate gewesen. «Im Winter hatten die Bauern Zeit, um Lärchenholz zu schlagen. Lärchen gibt es häufig hier.»

Historische Fotos zeigen Zäune

1 / 2 Legende: Dieses Bild vom Weiler Biel um 1916 zeigt bereits die bekannten Meientaler Holzzäune. ZVG/ Staatskanzlei Uri 2 / 2 Legende: Die Holzzäune sind älter als die Passstrasse auf den Susten. Dieses historische Bild zeigt den Weiler Dörfli im Jahr 1916. ZVG / Staatsarchiv Uri

Bereits vor über 100 Jahren waren die Holzzäune ein beliebtes Fotosujet für die Reisenden im Meiental. Davon zeugen viele historische Bilder im Staatsarchiv Uri. Und auch heute sei die Freude spürbar, wie Pia Tresch sagt: «Wir haben bereits sehr viele positive Reaktionen auf den neuen Hag. Es gibt Wanderer, die uns schreiben, aber auch Fachleute aus andern Kantonen.»

Die Zahlen des Wiederaufbaus sind jedenfalls eindrücklich. Für 1.6 Kilometer Holzzaun wurden 568 Lärchenpfosten und 2153 Holzlatten verbaut.