Die überwiegende Mehrheit der Erdbeben sind sogenannte «Tektonische Beben». Sie entstehen durch die Platten der äusseren Erdschicht, die sich jährlich wenige Zentimeter bewegen. Durch die Reibung oder Verkeilung dieser Platten entstehen Spannungen, die sich in einem Bruch samt Beben entladen. Die meisten Erdbeben sind zu schwach, um von Menschen wahrgenommen zu werden.

In der Schweiz entstehen Erdbeben gemäss Bundesamt für Umwelt (Bafu) durch grossräumige Kontinentalbewegungen von Afrika und Europa. Bei der Kollision der afrikanischen mit der eurasischen Platte bauen sich Spannungen in der Erdkruste auf, die sich in Form von Erdbeben abbauen.