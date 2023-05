Ignazio Cassis will Bundesrat bleiben

Aussenminister Ignazio Cassis stellt sich im Dezember zur Wiederwahl in den Bundesrat.

«Mein Job bereitet mir grosse Freude, und ich kann mittlerweile einiges an Erfahrung vorweisen», sagte er der «SonntagsZeitung».

«Ich stelle mich deshalb gerne für vier weitere Jahre zur Verfügung. Am Ende entscheidet jedoch das Parlament», so Cassis im Interview.

Audio Archiv: Cassis betont langfristige Unterstützung der Ukraine 06:00 min, aus Echo der Zeit vom 13.04.2023. Bild: Twitter/Ignazio Cassis abspielen. Laufzeit 6 Minuten.

Ignazio Cassis (FDP) war im September 2017 in den Bundesrat gewählt worden als Nachfolger seines zurückgetretenen Parteikollegen Didier Burkhalter.

Von ihm übernahm Cassis das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Im Oktober 2023 wählt die Schweiz den National- und Ständerat neu. Danach findet im Dezember die Bundesratswahl statt.

Wichtige Dossiers hängig

In Cassis' Aussendepartement sind wichtige Dossiers hängig in Bezug auf die Schweizer Haltung in Konflikten – insbesondere im Kontext des Ukrainekriegs – und die Beziehungen zur EU.

So hat die Schweiz im Mai 2023 den Vorsitz des UNO-Sicherheitsrats für einen Monat übernommen, in dem sie seit Januar für zwei Jahre vertreten ist.

Cassis leitete in dessen Rahmen am Mittwoch die erste von der Schweiz einberufene Sicherheitsratssitzung zum Thema Vertrauen.

Legende: Der 62-Jährige würde sich über eine weitere Amtszeit freuen, wenn ihn die Vereinigte Bundesversammlung noch einmal haben will. KEYSTONE/Peter Schneider

In Cassis' Amtszeit fiel auch der Abbruch der Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit der EU im Jahr 2021. Ende März 2023 teilte der Bundesrat mit, dass bis Ende Juni die Eckwerte eines Verhandlungsmandats erarbeitet werden sollen.

Bis Ende April fanden insgesamt neun Sondierungsrunden zwischen der Schweiz und der EU zum Rahmenabkommen statt, die nächste ist auf den 30. Mai angesetzt.