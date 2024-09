Jubiläumsschwingfest Appenzell - Alle 25 Jahre feiert sich der Schwingerverband mit einem Fest

Am 11. März 1895 wurde der Eidgenössische Schwingerverband gegründet – im Café Born in Bern. Das erste Jubiläumsschwingfest war anlässlich des 50-jährigen Jubiläums in Bern. Dann folgte alle 25 Jahre ein Fest. Das Jubiläumsschwingfest in Appenzell am Sonntag hat wegen Corona vier Jahre Verspätung.