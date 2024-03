Christina Späti ist Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Freiburg und an der FernUni Schweiz. Sie forscht zu Antizionismus und Antisemitismus sowie zum Holocaust und seiner Nachgeschichte. Späti hat zeitweise in Jerusalem gelebt und war Gastwissenschaftlerin am Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin und am Center for Jewish Sutdies an der Harvard-Universität.