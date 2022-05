Leihmutterschaft bezeichnet ein Verfahren, bei dem eine Frau für eine andere Person oder ein Paar ein Kind austrägt. In der Schweiz ist die Leihmutterschaft gesetzlich verboten. Um sich den Kinderwunsch mit Hilfe einer Leihmutter zu verwirklichen, gehen Schweizer Paare ins Ausland.

Schweizer Paare tun dies gemäss einer Studie der Universität Bern am häufigsten in den USA, das zweibeliebteste Land für Schweizer Wunscheltern ist die Ukraine. Die Studie stellt zudem fest, dass es einen steten, wenn auch unregelmässigen Anstieg an Leihmutterschaftsfällen in der Schweiz gibt.

Wie viele Schweizer jährlich ihren Kinderwunsch im Ausland mithilfe einer Leihmutter realisieren ist, nicht bekannt. Auch europaweit zählen die USA und die Ukraine zu den beliebtesten Ländern für eine Leihmutterschaft.