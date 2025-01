Legende: SRF-Tessinkorrespondent Marcel Niedermann SRF

«Ein Strafrichter, der schlüpfrige Bilder verschickt. Eine Strafanzeige zweier Richter gegen ihre Kollegen. Vorwürfe zu Mobbing und Ehrverletzungen im Richtergremium. Das alles lässt die Tessiner Bevölkerung an der Seriosität der Strafrichter zweifeln. Es ist davon auszugehen, dass die Arbeit blockiert wird, wenn sich Richter gegenseitig bekämpfen, statt zusammenarbeiten. Für Beschuldigte, die in Haft auf ihre Gerichtsverhandlung warten, aber auch für alle, die in ein Gerichtsverfahren verwickelt sind, ist das keine gute Situation. Insbesondere, weil es Monate dauert, bis Ersatz für die abgesetzten Richter sowie den zurückgetretenen Vorsitzenden gefunden wird. Die Verfahren ziehen sich wohl in die Länge.

Justizdirektor Norman Gobbi betont zwar: Das kantonale Strafgericht funktioniere mit den temporär einsetzbaren Ersatzrichtern. Von einem Chaos am Strafgericht zu sprechen, sei übertrieben. Der Fisch stinkt jedoch vom Kopf. Wenn die Führung des Gerichts derart verstritten ist, dann liegt es nahe, dass auch das Klima in der Gerichtsverwaltung nicht kollaborativ ist, wie es auch der Präsident der parlamentarischen Justizkommission, Fiorenzo Dadò andeutet, wenn er von einem «krank machenden Klima» spricht.

Auch mit dem krankheitsbedingten Rücktritt des vorsitzenden Richters ist die Justizaffäre wohl kaum ausgestanden. Noch sind zwei der fünf Streithähne im Amt. Bleibt zu hoffen, dass sich die Kultur am Strafgericht mit der Neubesetzung der Vakanzen verbessert. Denn unter dem Streit zwischen den Richterinnen und Richter hat das Strafgericht bei der Bevölkerung an Glaubwürdigkeit und Vertrauen eingebüsst.»