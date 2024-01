Albert Bachmann wird 1929 im Zürcher Stadtteil Abisrieden geboren. Er macht eine Lehre als Typograph und sympathisiert in seiner Jugend mit dem Kommunismus. In den 1950er-Jahren wird Bachmann zum Antikommunisten, macht in der Schweizer Armee Karriere, steigt bis zum Oberst im Generalstab auf. Er sieht die Schweiz durch die Sowjetunion bedroht. Nach dem Einmarsch sowjetischer Truppen in Ungarn 1956 verfasst Bachmann das «Soldatenbuch» mit, um den Schweizer Abwehrwillen zu stärken. In den 1960er-Jahren schreibt er das «Zivilverteidigungsbuch», das in sämtliche Schweizer Haushalte verteilt wird – mit dem Ziel, den Widerstandswillen der Schweizer Bevölkerung anzufachen.

1976 wird Bachmann Chef des Spezialdienstes innerhalb der Untergruppe Nachrichtendienst und Abwehr (UNA) des Eidgenössischen Militärdepartements (EMD). Zu seinen Aufgaben gehört auch, die Widerstandsvorbereitungen für den Fall einer Besetzung der Schweiz voranzutreiben.

«Albert Bachmann war charismatisch. Er konnte die Leute für seine Ideen begeistern», sagt Historiker Titus Meier, der die Widerstandsvorbereitungen der Schweiz im Kalten Krieg erforscht hat – und damit auch die Rolle, die Albert Bachmann dabei spielte. Meier: «Bachmann agierte oft ohne Rücksprache mit seinen Vorgesetzten. Er war schwer zu führen und konnte sich aus brenzligen Situationen herausreden.»

1979 reicht es seinen Vorgesetzten. Sie entziehen Bachmann die Aufgabe, den Widerstand in der Schweiz vorzubereiten. Nach dem Auffliegen einer Spionageaktion in Österreich startet die parlamentarische Geschäftsprüfungskommission eine Untersuchung und deckt dabei auch auf, dass Bachmann eigenmächtig Vorbereitungen für ein Exil des Bundesrats in Irland vorangetrieben hatte. Albert Bachmann wird 1980 mit 51 Jahren frühzeitig in den Ruhestand versetzt.

Er stirbt 2011 in Irland. Internationale Zeitungen widmen ihm einen Nachruf – und bezeichnen ihn als «Colorful Swiss Spymaster» (New York Times), «James Bond of Switzerland» (The Irish Times) oder als einen «Stümperhaften Spion» (The Daily Telegraph).