Hausmüll wird in vielen Schweizer Städten auf öffentlichem Grund oder in öffentlichen Abfallkübeln entsorgt. Alle von SRF angefragten Städte haben dies bestätigt – bei den einen ist das Problem grösser – etwa in Winterthur, bei den anderen kleiner – in Baden.

Einige Städte setzen auch auf Kampagnen, um die Bevölkerung zu sensibilisieren. Nicht nur Winterthur, sondern etwa auch Luzern: Die Stadt setzt mitunter auf Plakatkampagnen, Aktionen mit Schulen oder mehrsprachige Erklärvideos für das korrekte Entsorgen, wie sie mitteilt.

Das Problem bestehe seit Jahren auf etwa gleichbleibend tiefem Niveau. Dementsprechend sei es keines der Top-Probleme, die Stadt bleibe aber dran.

Chur seinerseits setzt nebst Beschriftungen und Hinweisen auch gezielt auf Sanktionen : «Wenn Aussicht auf Erfolg besteht, werden die entsorgten «Säckli» nach Adressen durchsucht. Sollte Haushaltkehricht einer Person zugeordnet werden können, wird nach Ordnungsbussenliste mit 100 Franken gebüsst», schreibt die Stadt auf Anfrage.

An vielen Standorten seien Abfallbehälter – auch wegen entsorgtem Hauskehricht – trotz täglicher Leerung bereits am Tag oder am Wochenende darauf wieder überfüllt. So entstehe der Eindruck, dass diese schon längere Zeit nicht geleert wurden.

In der grössten Stadt der Schweiz, in Zürich , werden illegale Abfallablagerungen auf öffentlichem Grund– also beispielsweise im Freien – mit Bussen geahndet . Dazu hat die Stadt auch einen Kontrolldienst. Das Entsorgen von Hauskehricht in Abfallbehältern auf öffentlichem Grund hingegen werde – Stand heute – nicht geahndet.