Die Impfkampagne in der Schweiz nimmt Fahrt auf – doch nicht in allen Kantonen geht es gleich schnell voran. Die Übersicht über die Impf-Angebote und die Anmeldemöglichkeiten.

Aargau: Erste Impftermine, Link öffnet in einem neuen Fenster für die breite Bevölkerung gibt es im Mai. Dazu gehören alle Altersgruppen jünger als 65 Jahre und auch Jugendliche ohne Altersbeschränkung.

Appenzell Ausserrhoden: Zurzeit werden noch die priorisierten Gruppen geimpft. Ab dem 19. Mai können dann aber alle, die älter als 16 Jahre alt sind, einen Impftermin erhalten. Die Termine werden abgestuft nach Prioritätengruppe, und dann nach Zeitpunkt der Anmeldung vergeben. Für eine Impfung muss eine Registrierung, Link öffnet in einem neuen Fenster erfolgen und ein Termin vereinbart werden.

Appenzell Innerrhoden: Es können sich alle Impfwilligen ab 16 Jahren anmelden, Link öffnet in einem neuen Fenster. Die Impfwilligen werden dann nach Jahrgang zu einem Termin aufgeboten, die älteren zuerst.

Basel-Landschaft: Aktuell werden Personen ab 50 Jahren, die sich bis zum 16. April registriert haben, geimpft. Danach werden die bisherigen Anspruchsgruppen 3 bis 5 zusammengefasst, und die Impftermine, Link öffnet in einem neuen Fenster in der Reihenfolge der Vorregistrierung zugeteilt. Alle Impfwilligen ab 16 Jahren können sich für die Impfung registrieren.

Basel-Stadt: Im Kanton Basel-Stadt werden nun alle Personen im Alter von 50 bis 65 Jahren zur Corona-Impfung zugelassen. Bis Ende Juni sollen dann alle, die das wollen, einen Ersttermin erhalten. Für eine Impfung im Impfzentrum in der Messe Basel ist eine Registrierung, Link öffnet in einem neuen Fenster notwendig.

Bern: Mittlerweile kann sich ein Grossteil der Bevölkerung impfen lassen. Auch die Impfgruppen M (Personen ab 50 bis 64 Jahren) und N (Personen ab 18 bis 49 Jahren) sind freigeschaltet. Allerdings ist die Zahl der verfügbaren Impfdosen und Termine knapp. Das bedeutet, dass sich zwar alle impfen lassen dürften, es aber aufgrund der knappen Ressourcen noch nicht können. Die Impfgruppe R (16 - 17 Jahre) ist noch nicht freigegeben, kann sich aber für die Impfung registrieren, Link öffnet in einem neuen Fenster.

Legende: Das Impfzentrum in Burgdorf (BE) kann seine Funktion aufnehmen. Keystone

Freiburg: Priorisiert werden Personen ab 50 Jahren, Personen mit chronischen Krankheiten mit höchstem Risiko sowie Gesundheitspersonal. Auf der Liste «50+» warten derzeit rund 15’000 Personen auf einen Termin (Stand 27. April). Wer im Broyebezirk wohnt, kann sich auch ins Impfzentrum des Spitals HIB in Payerne begeben. Eine Anmeldung zur Impfung, Link öffnet in einem neuen Fenster in den Zentren im Forum Fribourg, im Espace Gruyère und in Cottens ist möglich (Warteliste).

Genf: Derzeit können sich in Genf alle Personen ab 16 Jahren auf der Online-Impfplattform, Link öffnet in einem neuen Fenster registrieren. Der Zugang zur Impfung hängt von den Kriterien Wohnort und/oder Zugehörigkeit zu einer Krankenkasse ab. Die Reihenfolge der Prioritäten für die einzelnen Zielgruppen basiert auf den Kriterien Alter, Gefährdung und Beruf.

Glarus: Die Bevölkerung der 16- bis 65-Jährigen wurde in Untergruppen eingeteilt, die jeweils zehn Jahrgänge umfassen. Jede Person über 16 Jahre mit Wohnsitz im Kanton kann sich online anmelden, Link öffnet in einem neuen Fenster (Warteliste). Der Kanton macht keine Angaben über die Wartefristen. Für die Impfung freigegeben sind derzeit alle Personen ab 45 Jahren, sowie Gesundheitspersonal und Menschen mit Vorerkrankungen.

Graubünden: Eine Voranmeldung, Link öffnet in einem neuen Fenster zur Impfung ist jetzt für alle fünf Impfgruppen, Link öffnet in einem neuen Fenster des Kantons Graubünden möglich. Die Termine werden in der Priorität gemäss kantonalem Impfplan, Link öffnet in einem neuen Fenster vergeben. Anmelden können sich alle Personen ab 16 Jahren.

Jura: Ab dem 6. Mai können sich alle ab 16 Jahren anmelden, Link öffnet in einem neuen Fenster und impfen lassen. Dies ist dank mehr verfügbarem Impfstoff und höherer Kapazität des kantonalen Impfzentrums (CEVAC) in Courtételle möglich. Die Poliklinik des Juraspitals in Porrentruy hat ebenfalls mehr Kapazität, und auch Apotheken und einige Arztpraxen bieten Impfungen an.

Luzern: Bis Ende Mai sollen alle gefährdeten Personen zum zweiten Mal geimpft worden sein. Im Verlauf des Monats Mai werden Personen in sozialen Institutionen und die übrige Bevölkerung geimpft, wofür man sich registrieren, Link öffnet in einem neuen Fenster muss.

Neuenburg: Ab dem 10. Mai können sich alle Personen ab 16 Jahren impfen lassen. Es kann über die Online-Plattform , Link öffnet in einem neuen Fensterein Termin vereinbart werden. Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren müssen sich telefonisch anmelden, weil sie nur mit dem Pfizer-Impfstoff geimpft werden.

Nidwalden: Seit Anfang Mai können sich alle Impfwilligen ab 55 Jahren impfen lassen. Neben dem Angebot von Hausarztpraxen und Apotheken kann man sich nun auch im kantonalen Impfzentrum in Stansstad impfen lassen. Alle Personen ab 16 Jahren können sich online für die Impfung anmelden, Link öffnet in einem neuen Fenster.

Obwalden: Impfen lassen können sich alle Personen über 50 Jahre, sowie alle Personen mit Vorerkrankungen im Alter zwischen 16 und 75 Jahren, und Gesundheitspersonal sowie Betreuungspersonen von gefährdeten Personen. Für eine Impfung kann man sich beim kantonalen Impfzentrum in Sarnen anmelden: Die Anmeldung erfolgt telefonisch (0800 005 800), mit der Misanto-App, über impfen@misanto.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster oder direkt bei der Hausärztin sowie dem Hausarzt. Die Anmeldungen sind für Personen aller Altersgruppen offen.

Schaffhausen: Alle Impfwilligen ab Alter 16 sind aufgerufen, sich für eine Impfung zu registrieren, Link öffnet in einem neuen Fenster. Ohne Vorerkrankungen werden derzeit Personen über 65 Jahren geimpft, Personen ab 16 Jahren erhalten die Impfung, wenn sie Risikopatienten sind oder engen Kontakt mit besonders Gefährdeten haben.

Schwyz: Ab sofort könnten sich alle Impfwilligen ab 16 Jahren für die Impfung anmelden, Link öffnet in einem neuen Fenster. Die Impftermine werden danach entlang der Priorisierungsgruppen vergeben.

Solothurn: Alle Einwohnerinnen und Einwohner können sich für eine Impfung registrieren, Link öffnet in einem neuen Fenster. Voraussichtlich ab Mitte Mai werden Impftermine für die breite Bevölkerung nach dem Prinzip «first come, first served» vergeben. Personen ab 65 Jahren sowie besonders gefährdete Personen werden weiterhin prioritär geimpft.

St. Gallen: Im Kanton St. Gallen wird bald der Grossteil der über 50-jährigen Personen geimpft sein. Ab dem 15. Mai wird deshalb die Alterslimite aufgehoben. Die freien Termine, Link öffnet in einem neuen Fenster werden dann nach Anmeldedatum vergeben. Vorerst gibt es diese Möglichkeit für alle, die über 18 Jahre alt sind. Eine Ausweitung auf über 16-Jährige werde aktuell für den Impfstoff von Pfizer/Biontech vorbereitet.

Tessin: Die Impfkampagne richtet sich derzeit an Personen, die mindestens 55 Jahre alt sind oder älter, sowie Personen mit engem Kontakt zu einer gefährdeten Hochrisikoperson, die nicht geimpft wurde. Anmelden, Link öffnet in einem neuen Fenster können sich Personen nach dieser Reihenfolge für eine Impfung in einem der vier kantonalen Impfzentren in Giubiasco, Locarno, Lugano und Mendrisio.

Thurgau: Die Anmeldung, Link öffnet in einem neuen Fenster in den Impfzentren Frauenfeld und Weinfelden sowie für das Impfschiff auf dem Bodensee ist online für alle Personen ab 16 Jahren möglich. Priorisiert werden aktuell Personen ab 65 Jahren und Personen mit hohem Risiko. Ab Mitte Mai werden Termine an alle registrierten Personen vergeben. Dann wird nach Anmeldedatum priorisiert.

Uri: Alle Urnerinnen und Urner ab 16 Jahren können sich zur Impfung anmelden. Impfwillige können sich online über die Homepage www.ur.ch/impfen, Link öffnet in einem neuen Fenster registrieren (oder über 041 875 50 70). Wer sich online registriert hat, erhält seine Impftermine per SMS, sobald diese verfügbar sind. Priorisiert wird gemäss Impfempfehlungen des Bundes, Impftermine bei Hausärztinnen und Hausärzten sowie bei der Apotheke in Altdorf sind direkt telefonisch mit ihnen zu vereinbaren.

Waadt: Seit dem 26. April werden alle Erwachsenen über 18 Jahre geimpft. Impftermine, Link öffnet in einem neuen Fenster können für die vielen kantonalen Impfzentren sowie in bestimmten Arztpraxen und Apotheken im Kanton Waadt online und unter der Telefonnummer 058 715 11 00 gebucht werden.

Wallis: Alle Personen ab 16 Jahren können sich zum Impfen registrieren. Geimpft werden derzeit Personen ab 50 Jahre und Personen mit chronischen Erkrankungen, Link öffnet in einem neuen Fenster. Ab Mitte Mai werden fünf neue Impfzentren eröffnet in Siders/Sierre, Gampel, Vouvry, Saxon und Haute-Nendaz. Wie bei den bestehenden Impfzentren in Brig, Sitten/Sion, Martinach/Martigny und Collombey ist eine Anmeldung, Link öffnet in einem neuen Fenster notwendig. Geimpft wird auch in Arztpraxen. Das Angebot in Apotheken wird schrittweise ausgeweitet.

Zug: Aktuell sind Personen im Alter von über 45 Jahren zur Impfung zugelassen. Ebenso Personen zwischen 16 und 44 Jahren mit einer chronischen Erkrankung mit höchstem Risiko. Für eine Impfung ist eine Anmeldung, Link öffnet in einem neuen Fenster notwendig. Wann die Impfung weiteren Zielgruppen angeboten wird, wird ebenfalls angezeigt.

Zürich: Der Kanton Zürich hat die Impftermine, Link öffnet in einem neuen Fenster für alle Personen ab 16 Jahren freigeschaltet. Bis Mitte Juni stehen rund 180'000 Termine zur Verfügung. Termine sind für Ende Mai und die erste Junihälfte buchbar, wie die kantonale Gesundheitsdirektion am 7. Mai mitteilte. Weitere Impftermine werden freigegeben, sobald die Impfstofflieferungen zuverlässig eintreffen.