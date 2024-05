1500 Schweine in brennendem Stall – Feuer unter Kontrolle

In Gossau (SG) ist in einem Schweinezuchtbetrieb gegen 17 Uhr ein Brand ausgebrochen.

Vom Feuer betroffen sind zwei Ställe, in welchen sich insgesamt rund 1500 Schweine befinden.

Alle Personen konnten den Stall selbständig verlassen. Es muss davon ausgegangen werden, dass ein Grossteil der Tiere nicht überlebt hat.

Das Feuer konnte nach 18 Uhr unter Kontrolle gebracht werden, meldet die Kantonspolizei St. Gallen.

Die kurz nach 17 Uhr ausgerückte Feuerwehr traf einen Teil der beiden Ställe in Vollbrand an, teilte die Kantonspolizei St. Gallen mit. Ein angrenzendes Wohnhaus war nicht vom Feuer betroffen. Gemäss aktuellen Erkenntnissen ist der Brand im grösseren Stall ausgebrochen. Der Brand in einem der beiden Ställe war gegen 18 Uhr unter Kontrolle.

Betroffen sind zwei Ställe, in welchen sich insgesamt rund 1500 Schweine befinden. Alle Personen konnten den Stall selbständig und unverletzt verlassen. Es muss aber davon ausgegangen werden, dass die Tiere nicht überlebt haben. Der Stall ist komplett ausgebrannt und das Dach ist eingestürzt.

Der zweite Stall war vom Feuer nicht direkt betroffen. Jedoch zog die starke Rauchentwicklung wegen des Windes in den Stall. Mit Entlüftern der Feuerwehr konnte frische Luft zugeführt werden. Anschliessend konnte auch die Stromversorgung wiederhergestellt werden und die Lüftungen des Stalles wieder in Betrieb genommen werden. Bei den Tieren im zweiten Stall besteht eine Überlebenschance.

Schwierige Löscharbeiten

Wegen Wasserknappheit gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig und es mussten Leitungen für das Löschwasser gelegt werden. Im Einsatz standen neben Fachspezialisten und Fachspezialistinnen der Polizei die Feuerwehr mit rund 100 Angehörigen sowie der Rettungsdienst mit medizinischem Fachpersonal. Die Einsatzkräfte wurden unterstützt durch Tierärztinnen und Tierärzte sowie Fachpersonen für Tiere.

Die Löscharbeiten dauern an, die Feuerwehr ist mit Abbrucharbeiten beschäftigt. Die Brandursache wird vom Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen ermittelt.