Gossau: 1000 Schweine in brennendem Stall – Feuer unter Kontrolle

In Gossau SG ist am Abend in zwei Schweineställen ein Feuer ausgebrochen.

Es muss mit einer grossen Anzahl toter Schweine gerechnet werden, heisst es von Seiten der Polizei.

In beiden Gebäuden zusammen sollen sich demnach mehr als 1000 Schweine befinden.

1 / 2 Legende: Der Brand in beiden Ställen konnte mittlerweile unter Kontrolle gebracht werden. Kantonspolizei St. Gallen 2 / 2 Legende: Im Update der Kantonspolizei um 19.15 Uhr sind über den Ställen keine Flammen mehr zu sehen. Kantonspolizei St. Gallen

Die nach 17:10 Uhr ausgerückte Feuerwehr traf einen Teil der beiden Ställe in Vollbrand an, teilte die Kantonspolizei St. Gallen mit. Der Brand in einem der beiden Ställe hatte nach 18 Uhr unter Kontrolle gebracht werden können.

Ein angrenzendes Wohnhaus war zu diesem Zeitpunkt nicht vom Feuer betroffen, hiess es in der Mitteilung weiter. Die Löscharbeiten dauerten weiter an.

+++ es folgt mehr +++