Tiefer Fall einer Senkrechtstarterin: Ende März musste Valérie Dittli das Finanzressort in der Waadtländer Regierung abgeben. Eine externe Untersuchung hatte schwerwiegende Konflikte und Kompetenzüberschreitungen in Dittlis Departement festgestellt. Im Zentrum steht ein Konflikt zwischen Dittli und der Waadtländer Steuerdirektorin, die daraufhin vorzeitig in Pension geht. Dittli ist derzeit für die Bereiche Landwirtschaft, Weinbau, Veterinärwesen sowie Klima- und Nachhaltigkeitspolitik in der Regierung zuständig.

Die 32-Jährige galt eins als Polit-Shootingstar in der Waadt. 2022 wurde die gebürtige Zugerin überraschend in die Regierung gewählt. Zuvor präsidierte sie die Waadtländer Sektion der Mitte-Partei.