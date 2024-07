Per E-Mail teilen

Das seit Ende Juni in den Giessbachfällen in Brienz BE vermisste Kleinkind ist tot aufgefunden worden.

Die Einsatzkräfte hätten es am Montag lokalisiert und unter anspruchsvollen Bedingungen geborgen, teilte die Kantonspolizei Bern nun mit.

Das Unglück hatte sich am Sonntag, 23. Juni, ereignet. Ein Mann und ein Kleinkind waren damals in die Giessbachfälle gestürzt. Der Mann wurde zwei Tage später tot im Gewässer aufgefunden. Das Kind blieb vermisst, bis es am frühen Montagmorgen entdeckt wurde.

Wie die Polizei in einer früheren Mitteilung schrieb, wanderte der Mann mit seiner Familie – darunter zwei Kleinkinder – bei den Giessbachfällen. Aus noch unbekannten Gründen stürzten der Mann und eines der Kinder in das Gewässer. Trotz einer ersten intensiven Suche konnten sie zunächst nicht gefunden werden. Der Mann und das Kind stammten aus Saudi-Arabien.