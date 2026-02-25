Im Raum Illnau hat es am Nachmittag einen lauten Knall gegeben.

Die Kantonspolizei hat die Örtlichkeit lokalisiert, wie sie auf X bekannt gibt.

Demnach besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.

Ein lauter Knall war bis in den Norden Zürichs zu hören, wie Anwohner gegenüber Keystone-SDA berichteten.

Der Vorfall habe sich beim Weiler Luckhausen ereignet, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei auf Anfrage von Keystone-SDA. Die Einsatzkräfte klärten nun alles weitere ab. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, sagte der Sprecher.

Aus der Region seien bereits diverse Sachschäden gemeldet worden. Gegenüber «20 Minuten» und «Blick» berichteten Leser etwa, dass Scheiben barsten und von einer riesigen Rauchsäule.