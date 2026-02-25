Beim Illnauer Weiler Luckhausen hat es am Nachmittag einen lauten Knall gegeben, der in der ganzen Region hörbar war.

Laut der Kantonspolizei Zürich ereignete sich die Explosion in der Versuchs- und Schulungsanlage Tätsch.

Demnach wurden zwei Personen verletzt. Die Druckwelle der Explosion war kilometerweit zu spüren.

Der Vorfall habe sich beim Weiler Luckhausen auf dem Gelände der Versuchs- und Schulungsanlage Tätsch ereignet, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich. Die Anlage dient der Erprobung von Sprengtechnik und Durchführung von Brandschutzübungen. Es sollten dabei mehrere hundert Kilogramm Sprengstoff ordentlich vernichtet werden.

Bei der Sprengung wurden zwei Personen leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte klärten nun alles weitere ab.

An umliegenden Gebäuden im Weiler Luckhausen und im nahen Illnau gab es Sachschäden. Laut Augenzeugen und erste Bildern sind Fensterscheiben zerborsten und wurden Dächer eingedrückt. Der Erdbebendienst registrierte den lauten Knall um 13:07 Uhr als Explosion.

Legende: Bei den umliegenden Gebäuden ist Sachschaden entstanden – etwa geborstene Fensterscheiben SRF

Für die Bevölkerung besteht gemäss Polizei keine Gefahr. Aus der Region seien aber bereits diverse Sachschäden gemeldet worden. Die Polizei bittet um die Meldung von Sach- und Gebäudeschäden unter der Telefonnummer 058 648 48 48.

Leserreporter berichteten gegenüber Onlinemedien von einer riesigen Rauchsäule, die weitherum zu sehen war.