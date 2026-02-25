Lauter Knall in Illnau-Effretikon: Keine Gefahr für Bevölkerung

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Beim Illnauer Weiler Luckhausen hat es am Nachmittag einen lauten Knall gegeben.

Gemäss Kantonspolizei Zürich ereignete sich die Explosion in der Versuchs- und Schulungsanlage Tätsch.

Laut Polizei besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.

Ein lauter Knall war bis in den Norden Zürichs zu hören, wie Anwohner gegenüber Keystone-SDA berichteten.

Der Vorfall habe sich beim Weiler Luckhausen ereignet, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei. Die Einsatzkräfte klärten nun alles weitere ab. Verletzte habe es keine gegeben, aber offenbar Schäden an umliegenden Gebäuden.

Legende: Im Weiler bei Illnau sind bei der Explosion Fensterscheiben geborsten. SRF

Leserreporter berichteten gegenüber Onlinemedien von einer riesigen Rauchsäule, die weitherum zu sehen war.