Katastrophe von Crans-Montana Weiteres Brandopfer verstorben – Zahl der Toten steigt auf 41

01.02.2026, 13:48

  • Die Brandkatastrophe von Crans-Montana hat ein weiteres Todesopfer gefordert.
  • Ein 18-jähriger Schweizer ist am Samstag in einem Spital in Zürich verstorben.
  • Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf 41, wie die Walliser Staatsanwaltschaft mitteilt.

Zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wurden keine weiteren Informationen gegeben.

Die Brandkatastrophe im Walliser Ferienort ist eine der schlimmsten Tragödien in der jüngeren Geschichte der Schweiz. Neben den zahlreichen Todesopfern wurden weitere 115 Menschen schwer verletzt. Am 9. Januar fand ein nationaler Trauertag im Gedenken an die Opfer des Unglücks statt.

SRF 4 News, 01.02.2026, 14 Uhr 

