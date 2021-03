Eidgenössisches Jodlerfest in Basel findet nicht statt

Wegen der unsicheren Corona-Situation haben sich die Organisatoren des eidgenössischen Jodlerfests für eine Absage entschieden.

Das Fest hätte im Juni in Basel stattfinden sollen. Erwartet wurden rund 150'000 Besucherinnen und Besucher.

Man gehe nicht davon aus, dass bis im Juni ein Grossteil der Bevölkerung geimpft ist und ein grosses Fest möglich sei, so das OK.

Die Enttäuschung bei OK-Präsident Carlo Conti ist gross: «Wir können heute leider nicht damit rechnen, dass sich die Lage bis im Juni entspannen wird, sodass das Fest im gewünschten Rahmen stattfinden kann.». Zudem habe der Bundesrat mit seinen Entscheidungen letzte Woche, zumindest mittelfristig, keine weiteren Lockerungsschritte in Aussicht gestellt. «Das ist bitter», so Conti.

Bis vor ein paar Wochen gingen die Organisatoren noch davon aus, dass das Fest im Juni hätte über die Bühne gehen können. 150'000 Besucherinnen und Besucher wurden erwartet, von einer «Fasnacht im Sommer» war die Rede.

Nun macht Corona nach der Basler Fasnacht 2021 auch den Organisatoren des 31. Eidgenössischen Jodlerfests einen dicken Strich durch die Rechnung. Mit dem Entscheid habe man auch nicht länger zuwarten und auf eine Besserung der Lage hoffen können. «Ohne die nötige Planungssicherheit wäre es unverantwortlich, dieses finanzielle, aber auch gesundheitliche Risiko einzugehen», sagt Conti.

Nächster Termin 2023

Ursprünglich hätte das Jodlerfest bereits im letzten Jahr stattfinden sollen, wurde aber aus bekannten Gründen um ein Jahr verschoben. Wegen verschiedenen anderen Terminen komme eine weitere Verschiebung um ein Jahr nicht infrage, betonten die Organsatoren bereits vor ein paar Wochen. So soll 2022 in der Region Basel bereits der nächste Grossanlass stattfinden: Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln BL.

Jodlerinnen und Jodler, Alphornbläserinnen und -bläser aber auch Fahnenschwingerinnen und -schwinger müssen sich nun zwei weitere Jahre gedulden: Das nächste Eidgenössische Jodlerfest ist 2023 in Zug geplant.