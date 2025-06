Die Initiative des Vereins «Pro Schweiz» ist am 29. Mai 2024 mit 129’806 gültigen Unterschriften zustande gekommen. Sie möchte die «immerwährende und bewaffnete» Neutralität explizit in der Bundesverfassung verankern. So soll in einem neuen Artikel auch festgehalten werden, dass die Schweiz keinem Militär- oder Verteidigungsbündnis beitreten darf, es sei denn, die Schweiz würde direkt militärisch angegriffen oder ein solcher Angriff würde vorbereitet. Trainings mit ausländischen Partnern blieben laut Komitee aber zulässig, und friedensfördernde Einsätze der Armee könnte das Parlament weiterhin bewilligen.

Untersagt würden der Schweiz zudem «nichtmilitärische Zwangsmassnahmen» gegen Krieg führende Staaten. Damit gemeint sind etwa Sanktionen, wie sie die Schweiz aktuell gegen Russland mitträgt. Vorbehalten wären lediglich Sanktionen, die der UNO-Sicherheitsrat beschliesst. Möglich wären auch Massnahmen, um die Umgehung von Sanktionen anderer Staaten zu verhindern.