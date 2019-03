«Die einfache Erklärung ist: Das Volk wollte nicht.» So begründet der CVP-Präsident und Zuger Nationalrat Gerhard Pfister die irritierende Tatsache, dass aus seinem Kanton noch nie eine Frau in den National- oder Ständerat gewählt worden ist.

Zwar habe die CVP, viele Jahre wählerstärkste Partei in Zug, immer wieder Frauen aufgestellt, aber sie sind eben nicht gewählt worden. 54 Mal hätten die Zuger und Zugerinnen seit 1971 einen Parlamentssitz in Bern weiblich besetzen können, null Mal haben sie es getan.

Auch die Zuger FDP brachte bisher keine Frau nach Bern: Es sei am höheren Bekanntheitsgrad der Männer gelegen, «die Männer sind einfach im Weg gestanden», meint Birgitt Siegrist, Parteisekretärin der Zuger FDP.

«Es braucht eine konsequente Frauenförderung», sagt Politologe Olivier Dolder, sonst würde sich nichts ändern. «Im Bezug auf Finanzen oder Unternehmenspolitik ist Zug fortschrittlich, die Wählerstruktur aber ist konservativ und die Zuger CVP auch. Zudem dominieren die Bürgerlichen, und die machten bisher keine Frauenförderung.»

Problem der kleinen Kantone?

Auch Wähler der Kantone Obwalden, Glarus und Appenzell Innerrhoden haben in 50 Jahren keine einzige Frau in den National- oder Ständerat gewählt. Haben kleinere Kantone generell ein Problem mit der Frauenwahl?

Nicht unbedingt: Zwar weisen Glarus, Nidwalden oder Uri dieselbe konservativ-katholische Struktur auf wie Zug, aber Nidwalden wählte immerhin bereits zwei Frauen, Uri drei. Und die erste Nationalratspräsidentin (1977), Elisabeth Blunschy (CVP), kam aus dem Kanton Schwyz und wurde 1971 bei der allerersten Möglichkeit gewählt.

Zürich am frauenfreundlichsten

Am anderen Ende der Rangliste der «frauenwahlfreundlichsten» Kantone steht Zürich. 27.6 Prozent aller seit 1971 vergebenen Zürcher Sitze (439) in National- und Ständerat gingen an eine Frau. Mit Emilie Lieberherr, Liliane Uchtenhagen oder Vreni Spoerri schickte Zürich immer wieder prägende Frauen nach Bern, inklusive die erste Bundesrätin, Elisabeth Kopp.

Einen Frauenschub erlebte der Kanton Ende der 1980er-Jahre. In der SP, so berichtet Koni Loepfe, langjähriger Präsident der Stadtzürcher SP, sei es in dieser Zeit für Männer fast nicht möglich gewesen, auf die Liste zu kommen.

«Wir hatten so viele gute Frauen», sagt rückblickend auch Ruedi Winkler, Präsident der kantonalen SP von 1988 bis 1994, «dass Frauenförderung gar nicht nötig war: Die haben sich selber geholfen.»

Bezüglich der Frauenwahl hatte das ebenfalls bürgerliche Zürich gegenüber den kleinen Kantonen zwei Vorteile: Es gab viel mehr Sitze zu vergeben und dadurch auch grössere Wahlchancen für linke Parteien, welche mehr Kandidatinnen stellten.

«Selbstbewusst hinstehen»

Zug will jetzt nachlegen: Die Zuger FDP beabsichtigt, für die Wahlen im Herbst auf einer ihrer beiden Listen den ersten Platz an eine Kandidatin zu vergeben.

Zwei prominente Zugerinnen gaben am Donnerstag gegenüber SRF ihre Kandidatur bekannt: Vroni Straub, Vize-Stadtpräsidentin von Zug, und Manuela Weichelt, langjährige Zuger Regierungsrätin.

Beide wollen für die Alternativ Grüne Partei im Herbst in den Nationalrat gewählt werden. «Mit nur drei Sitzen im Nationalrat haben wir es in Zug etwas schwieriger als die Frauen in Zürich», meint Straub, «aber wir Frauen müssen aufholen und das gelingt nur, wenn wir selbstbewusst hinstehen.»