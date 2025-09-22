Auf den ersten Blick erinnert es an Polarlichter oder einen Science-Fiction-Film: Der Himmel über Basel hat gestern Abend pink geleuchtet. Sichtbar war das Licht bis weit über die Stadt hinaus.
Grund für das Spektakel waren spezielle LED-Lampen im St.-Jakob-Fussballstadion. Diese strahlen den Rasen an, damit er auch im Herbst und Winter gut wächst. Die Lampen spenden Licht und Wärme und imitieren die Sonne. Dazu kam, dass der Himmel bewölkt war und die Wolken das Licht der LED-Lampen reflektiert haben.
«Die Lampen kommen vor allem bei schlechtem Wetter zum Einsatz», sagt Simon Walter, Sprecher des FC Basel. Zusätzlich liege auf dem Rasen derzeit noch eine weisse Wachstumsfolie, die das pinke Licht noch stärker reflektiert hat.
Auch auf Social Media hat der ungewöhnliche Himmel für Aufregung gesorgt. «Kommen Aliens nach Basel?», fragte eine Userin.
Gut möglich, dass das Phänomen in den kommenden kälteren Monaten wieder auftritt. Dann kommt die Wärmelampe im Fussballstadion öfter zum Einsatz.