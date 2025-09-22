Über dem St. Jakob-Stadion hat der Himmel am Abend pink geleuchtet. Der Grund dafür waren Wachstumslampen für den Fussballrasen im St. Jakob-Park und tief hängende Wolken.

Auf den ersten Blick erinnert es an Polarlichter oder einen Science-Fiction-Film: Der Himmel über Basel hat gestern Abend pink geleuchtet. Sichtbar war das Licht bis weit über die Stadt hinaus.

Legende: Viele Zuschauer von SRF Meteo haben eigene Bilder geschickt, wie dieses von Christine Brügger aus Muttenz. SRF/Christine Brügger

Grund für das Spektakel waren spezielle LED-Lampen im St.-Jakob-Fussballstadion. Diese strahlen den Rasen an, damit er auch im Herbst und Winter gut wächst. Die Lampen spenden Licht und Wärme und imitieren die Sonne. Dazu kam, dass der Himmel bewölkt war und die Wolken das Licht der LED-Lampen reflektiert haben.

Legende: Das Licht war bis weit über Basel hinaus sichtbar: hier eine Aufnahme von SRF Meteo-Zuschauer René Schmid aus Muttenz. SRF/René Schmid

«Die Lampen kommen vor allem bei schlechtem Wetter zum Einsatz», sagt Simon Walter, Sprecher des FC Basel. Zusätzlich liege auf dem Rasen derzeit noch eine weisse Wachstumsfolie, die das pinke Licht noch stärker reflektiert hat.

Legende: Auch vom stadtnahen Muttenz (BL) war der leuchtende Himmel gut zu sehen. SRF/Benedikt Erni

Auch auf Social Media hat der ungewöhnliche Himmel für Aufregung gesorgt. «Kommen Aliens nach Basel?», fragte eine Userin.

Gut möglich, dass das Phänomen in den kommenden kälteren Monaten wieder auftritt. Dann kommt die Wärmelampe im Fussballstadion öfter zum Einsatz.