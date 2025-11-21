Das Feuer brach am späten Donnerstagabend aus, teilt die Kantonspolizei Obwalden mit.

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Es erlitt Totalschaden. Verletzt wurde niemand.

Die benachbarten Wohngebäude wurden evakuiert. 61 Personen mussten sich eine Bleibe für die Nacht suchen.

Kurz nach 23 Uhr ging bei der Kantonspolizei die Meldung ein, dass die Werkhalle beim Mühlemattli in Giswil brennt. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Halle bereits in Flammen.

Feuer nach zweieinhalb Stunden unter Kontrolle

Aus benachbarten Wohngebäuden wurden 61 Personen evakuiert. Grund dafür waren der starke Rauch, die unklare Entwicklung des Feuers und die Gefahr, dass ein Baukran umkippen könnte. Laut der Polizei fanden alle Betroffenen selbst eine Unterkunft oder die Gemeinde half ihnen dabei.

Die Feuerwehr brachte den Brand gegen halb zwei Uhr morgens unter Kontrolle, schreibt die Polizei. Es sei niemand verletzt worden. Weshalb die Werkhalle Feuer fing, wird jetzt abgeklärt. Die Kantonspolizei Obwalden erhält dafür Hilfe von Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich.