Am Sonntagabend ist es zwischen Spiringen und Unterschächen im Kanton Uri zu Murgängen gekommen, nachdem Wasser über die Klausenstrasse getreten ist. Die ausgerückten Einsatzkräfte sperrten daraufhin die Strasse. Noch in der Nacht auf Montag hätten die Räumungsarbeiten begonnen, teilte die Kantonspolizei Uri mit. Am Montag war die Klausenstrasse bis Unterschächen teilweise wieder einspurig befahrbar. Der Klausenpass ab Unterschächen blieb aber vorerst geschlossen.

Laut der Kantonspolizei wurden bei den Murgängen niemand verletzt. Es entstand durch die Murgänge jedoch Sachschaden. Das genaue Ausmass ist laut Communiqué noch unklar.