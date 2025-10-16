In der Nacht auf Donnerstag ist im Zentrum von Hallau SH ein Grossbrand ausgebrochen.

Gegen 2 Uhr ging bei der Schaffhauser Polizei die Meldung ein, dass eine Liegenschaft in einer rund 300 Meter langen Häuserzeile in Vollbrand stehe.

Die Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot von rund 150 Einsatzkräften aus.

Beim betroffenen Gebäude handelt es sich um ein Haus älterer Bauweise, das vollständig zerstört wurde. Auch die direkt angebauten Nachbarhäuser wurden durch das Feuer beschädigt.

Legende: Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot vor Ort. SRF

Verletzt wurde nach bisherigen Angaben niemand. Zwei Rettungswagen standen vorsorglich bereit, mussten aber nicht eingesetzt werden. Die Löscharbeiten dauerten am Donnerstagmorgen weiter an.

Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Informationen vor. Alertswiss warnte um 3 Uhr vor starker Rauchentwicklung und unangenehmem Geruch infolge mehrerer Brände.