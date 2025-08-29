Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Eine Sekundarschule in Wallisellen ist am Morgen wegen einer Drohung evakuiert worden. Betroffen waren rund 400 Kinder und Lehrpersonen.

Verletzt wurde niemand, wie eine Sprecherin der Kantonspolizei Zürich sagt. Seit 16 Uhr ist der Polizeieinsatz beendet.

Gemäss Kantonspolizei Zürich gab es keine Verletzten. Alle Kinder und Lehrpersonen konnten normal nach Hause gehen.

Die Drohung sei am Morgen kurz nach 8 Uhr schriftlich bei der Polizei eingegangen, sagt eine Sprecherin der Kantonspolizei Zürich. Die betroffenen Kinder und Lehrpersonen wurden nach Angaben der Polizeisprecherin in umliegende Mehrzweckhallen gebracht. Der weitere Unterricht für Freitag wurde gestrichen.

Zur Drohung laufen noch Ermittlungen. Die Polizei macht deshalb keine weiteren Angaben dazu.

Zuerst über die Evakuierung in Wallisellen berichtet hat die Newsplattform «20 Minuten».