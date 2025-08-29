Schulhaus in Wallisellen ZH wird nach Drohung evakuiert

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Eine Sekundarschule in Wallisellen ist am Morgen wegen einer Drohung evakuiert worden.

Verletzt wurde niemand, wie eine Sprecherin der Kantonspolizei Zürich sagt.

Auf Anfrage von SRF teilt die Kapo Zürich mit, es seien rund 400 Kinder und Lehrpersonen betroffen.

Die Drohung sei kurz nach 8 Uhr schriftlich bei der Polizei eingegangen, sagt die Sprecherin weiter. Der Polizeieinsatz laufe noch.

Legende: Beim Schulhaus der Sekundarschulen Bürgli und Bubental kam es zum Polizeieinsatz. Roland Zumbuehl / Wikipedia

Die betroffenen Kinder und Lehrpersonen wurden nach Angaben der Polizei-Sprecherin in umliegende Mehrzweckhallen gebracht. Es gehe allen gut, der Unterricht finde aber für Freitag aber nicht mehr statt.

Legende: Die Polizei ist vor Ort und bespricht die Lage. SRF

Zum Hintergrund der Evakuation laufen noch Ermittlungen. Die Polizei könne deshalb keine weiteren Angaben machen.

Zuerst über die Evakuierung in Wallisellen berichtet hat die Newsplattform von «20 Minuten».