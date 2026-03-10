- Ein Postauto ist gegen 18:25 Uhr im Zentrum von Kerzers FR in Brand geraten.
- Laut der Kantonspolizei Freiburg sind dabei mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Identität der Opfer ist noch nicht geklärt.
- Weitere fünf Personen wurden verletzt, wie die Kantonspolizei Freiburg am Dienstagabend vor den Medien erklärte.
- Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch menschliches Verschulden verursacht wurde.
- Für die Angehörigen hat die Polizei eine Hotline installiert unter der Nummer 0800 261 700.
Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
-
Bild 1 von 7. Beim Brand eines Postautos sind mehrere Passagiere ums Leben gekommen, mehrere Personen wurden verletzt. Bildquelle: BRK.
-
Bild 2 von 7. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Bildquelle: BRK.
-
Bild 3 von 7. Die Identifikation der Toten steht nach Polizeiangaben noch aus und die notwendigen Arbeiten seien angelaufen. Bildquelle: KEYSTONE/Alessandro della Valle.
-
Bild 4 von 7. Die Feuerwehr hat einen Sichtschutz aufgestellt. Bildquelle: BRK.
-
Bild 5 von 7. Ein Grossaufgebot der Einsatzkräfte ist vor Ort. Bildquelle: BRK.
-
Bild 6 von 7. Es sei noch zu früh, um sich zu den Ursachen des Brandes zu äussern, erklärte ein Polizeisprecher. Bildquelle: BRK.
-
Bild 7 von 7. Bildquelle: BRK.
Ende der BildergalerieZurück zum Anfang der Bildergalerie.
Themen in diesem Liveticker
- Bundespräsident Guy Parmelin spricht Beileid aus
- Bereich bleibt die Nacht gesperrt
- Medienkonferenz zum Nachverfolgen
- Post stellt Care-Team zur Verfügung
- Zeugenaufruf der Polizei
- Strafverfahren eröffnet
- Genaue Anzahl Tote noch nicht bekannt
- Hotline für Angehörige
- Tote noch nicht identifiziert
- Mindestens sechs Tote
Quelle: sda/srf