Kerzers FR Mindestens 6 Tote nach Bus-Brand ++ Polizei: «Bewusste Handlung»

10.03.2026, 20:54

  • Ein Postauto ist gegen 18:25 Uhr im Zentrum von Kerzers FR in Brand geraten.
  • Laut der Kantonspolizei Freiburg sind dabei mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Identität der Opfer ist noch nicht geklärt.
  • Weitere fünf Personen wurden verletzt, wie die Kantonspolizei Freiburg am Dienstagabend vor den Medien erklärte.
  • Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch menschliches Verschulden verursacht wurde.
  • Für die Angehörigen hat die Polizei eine Hotline installiert unter der Nummer 0800 261 700.
  • Bundespräsident Guy Parmelin spricht Beileid aus
  • Bereich bleibt die Nacht gesperrt
  • Medienkonferenz zum Nachverfolgen
  • Post stellt Care-Team zur Verfügung
  • Zeugenaufruf der Polizei
  • Strafverfahren eröffnet
  • Genaue Anzahl Tote noch nicht bekannt
  • Hotline für Angehörige
  • Tote noch nicht identifiziert
  • Mindestens sechs Tote

Quelle: sda/srf

SRF 4 News, 10.3.2026, 21:30 Uhr

