Cannabis zu kaufen, zu konsumieren oder anzubauen, soll in der Schweiz in Zukunft erlaubt sein. Das entsprechende Gesetz geht diesen Sommer in die Vernehmlassung. Cannabis-Konsum hat aber auch Nebenwirkungen. Im Kanton Zürich wird deshalb im schweizweit grössten Pilotversuch die legale Cannabis-Abgabe wissenschaftlich untersucht.

4400 Personen machen bislang bei der Studie mit, die vom Verein Swiss Cannabis Research und der Konjunkturforschungsstelle der ETH geleitet wird. Sie sind zwischen 18 und 80 Jahre alt und kommen alle aus dem Kanton Zürich.

Nationalratskommission will Cannabis legalisieren Box aufklappen Box zuklappen Erwachsene Personen sollen in der Schweiz künftig legal Cannabis anbauen, kaufen, besitzen und konsumieren dürfen. Die zuständige Nationalratskommission hat im Februar einen Vorentwurf des neuen Gesetzes im Februar gutgeheissen. Im Zentrum der neu ausgerichteten Cannabis-Politik sollen die öffentliche Gesundheit und der Jugendschutz stehen. Erwachsenen soll ein strikt geregelter Zugang zu Cannabis ermöglicht werden. Damit der Konsum nicht gefördert wird, sollen Cannabis-Produkte nicht gewinnorientiert verkauft und mit einer Lenkungsabgabe belegt werden. Das Bundesgesetz für Cannabis-Produkte soll im Sommer in die Vernehmlassung geschickt werden. Danach berät das Parlament darüber.

Ein Drittel der Probanden ist einer sogenannten Kontrollgruppe zugeteilt. Diese versorgt sich weiterhin auf dem Schwarzmarkt. Rund 3000 Personen jedoch kaufen das Cannabis legal in einer Apotheke oder einem Shop, gut erreichbar mit dem ÖV und höchstens 20 bis 30 Minuten vom Wohnort entfernt.

«Da müssen Sie sich keinen typischen Shop vorstellen. Es ist eher eine Mischung aus Shop und Praxis», sagt Paul-Lukas Good, Präsident des Vereins Swiss Cannabis Research. Zugeschnitten heisst: nach klaren Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit. Das monatliche Limit ist auf zehn Gramm THC festgelegt. THC, Tetrahydrocannabinol, ist der psychoaktive, also berauschende Bestandteil der Hanfpflanze.

Legende: «In der Schweiz werden jeden Tag gegen 50'000 Joints geraucht», sagt Paul-Lukas Good, Präsident des Vereins Swiss Cannabis Research. Keystone/Peter Klaunzer

Nach einem Jahr Laufzeit präsentieren die Forschenden nun erste Erfahrungen. Ein Ergebnis sei bereits deutlich geworden, sagt Andreas Beerli von der ETH-Konjunkturforschungsstelle: Ein beträchtlicher Anteil der Studienteilnehmerinnen und -teilnehmern gebe an, dass sie mit dem Schwarzmarktkonsum nicht zufrieden seien.

«Mit der Qualität, mit dem Preis oder dem Komfort, also wie gut die Konsumenten auf dem Schwarzmarkt an Cannabis kommen», führt Beerli aus. Und so zeige die Studie in der Tendenz genau das, was man sich von einer Legalisierung erhoffe, nämlich, den Schwarzmarkt zu verdrängen.

«Cannabis bleibt eine Droge»

Die Studie untersucht aber auch mögliche negative Auswirkungen des legalen Cannabis-Konsums. «Cannabis bleibt eine Droge», sagt Beerli. Ein legaler Verkauf von Cannabis könnte auch den Konsum erhöhen. «Und dieser erhöhte Konsum könnte sich negativ auf den Arbeitsmarkt auswirken oder auf Konsumenten, die noch in der Ausbildung sind.»

Andererseits könnte ein regulierter Zugang vielleicht die Kriminalität reduzieren, weil die Konsumentinnen und Konsumenten weniger mit der Illegalität in Kontakt kämen. Wie sich der regulierte Zugang auf den Konsum oder das Verhalten in der Schule und am Arbeitsplatz auswirkt, solche Effekte wollen die Zürcher Forscher mit ihrem ambitionierten Studiendesign eruieren. Für Antworten auf diese Fragen sei es aber noch zu früh.